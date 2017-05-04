أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي لسرقة "الخرفان" في الوادي الجديد

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابي لسرقة "الخرفان" في الوادي الجديد ضبط تشكيل عصابي لسرقة "الخرفان" في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مدير امن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تشكيلًا عصابيًا لسرقة الخراف من مزارعي واحة الداخلة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، بالقبض على شخصين بحوزتهما خراف مسروقة بمنطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة.

تبين ورود عدة بلاغات، عن سرقة "خراف" من حظائر مختلفة في أكثر من قرية بأنحاء المركز، أغلبها في عزب تابعة لمنطقة غرب الموهوب.

تشكلت فرق بحث سرية نجحت في تحديد هوية مرتكبي وقائع السرقة، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم.

وضبطت قوة أمنية مكبرة، "م" 22 سنة، و"م" 21 سنة، مقيمان بمنطقة غرب الموهوب، وبحوزتهما 3 رؤوس "خراف"، مسروقة من حظائر بمنطقة المعسكر التابعة لمنطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة.

حُرر المحضر رقم 910 جنح قسم شرطة الداخلة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب