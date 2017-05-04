ضبط تشكيل عصابي لسرقة "الخرفان" في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تشكيلًا عصابيًا لسرقة الخراف من مزارعي واحة الداخلة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، بالقبض على شخصين بحوزتهما خراف مسروقة بمنطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة.

تبين ورود عدة بلاغات، عن سرقة "خراف" من حظائر مختلفة في أكثر من قرية بأنحاء المركز، أغلبها في عزب تابعة لمنطقة غرب الموهوب.

تشكلت فرق بحث سرية نجحت في تحديد هوية مرتكبي وقائع السرقة، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم.

وضبطت قوة أمنية مكبرة، "م" 22 سنة، و"م" 21 سنة، مقيمان بمنطقة غرب الموهوب، وبحوزتهما 3 رؤوس "خراف"، مسروقة من حظائر بمنطقة المعسكر التابعة لمنطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة.

حُرر المحضر رقم 910 جنح قسم شرطة الداخلة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.