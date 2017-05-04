رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المتعلقة بتشكيل هيئة السلامة والغذاء

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا بحضور وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والسياحة، والتموين، والزراعة، وممثلي الجهات المعنية، لاستعراض الإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والخطوات التي تنظم عمل الهيئة لاسيما فيما يتعلق بتحديد المقر، واختيار الأعضاء، ووضع الموازنة المبدئية لها.

وأكد إسماعيل، أن إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، يمكن الهيئة من أن تبدأ في آداء دورها المنوط في رسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء، والرقابة عليه في كافة مراحل تداوله، بما يساهم في حماية حقوق المستهلك والمنتج، فضلًا عن النهوض بالصناعات الغذائية المصرية ورفع جودتها لزيادة قدرتها التنافسية، بما يدفع نحو زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.

وتتضمن مهام الهيئة، تحقيق متطلبات الرقابة والإشراف على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محلياً أومستوردًا، وضمان أن تتم عمليات الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، كما تتولى الهيئة تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي وتوحيد عمل الأجهزة الرقابية المنوطة بالغذاء في مصر.​