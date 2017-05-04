"آسف ياريس" تنشر صورة لمبارك برفقة نجله علاء بمناسبة عيد ميلاده

مصراوي Masrawy

كتبت- مادي غيث:

نشر كريم حسين، مؤسس صفحة "أنا آسف ياريس"، الخميس، صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، برفقة نجله علاء، داخل فيلته الكائنة بمصر الجديدة، بالتزامن مع عيد ميلاده اليوم.

وقال حسين، معلقًا على الصورة:"كل سنة وحضرتك طيب ادام الله عليك نعمة الصحة و العافية و ايدك بنصره على كل من ظلمك".

فيما احتفلت صفحة "أنا آسف ياريس" بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بنشر "بانر"، يحمل كلمات الخطاب الآخير لمبارك قبل التنحي.

يُذكر أن اليوم الرابع من مايو هو ذكرى ميلاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي تنحى عن منصبه 11 فبراير 2011 .