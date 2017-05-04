دراسة: أغلب الشباب الألمان يؤيدون بقاء بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ):

أظهرت دراسة حديثة أن أغلب الشباب الألمان يشجعون الاتحاد الأوروبي بشكل واضح.

وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وتم نشرها اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين أن أكثر من ثلثي الشباب الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما (69 بالمئة منهم) يؤيدون بقاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، فيما يدعو 12 بالمئة فقط منهم لفكرة الخروج.

ولإجراء الدراسة، تم توجيه أسئلة لستة آلاف شاب ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما في ألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، عن رأيهم في أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الدراسة بتكليف من مؤسسة "تي يو أي" الألمانية. وهي مؤسسة تكرس نفسها بصفتها شريكا مبتكرا لقضايا ذات صلة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من أجل توفير أسس للمشاركة في حوار أوروبي.