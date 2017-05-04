ضابط يصدم سائق توك توك بسيارته في الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

أصيب سائق توك توك بكسر في الجمجمة بعدما صدمته سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بمركز الحوامدية.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى الحوامدية العام بوصول، جمال علي، 25 عاما، سائق توك توك، مصابا بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى قصر العيني.

كشفت تحريات اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أنه أثنا عبور المصاب طريق مصر أسيوط الزراعي، اصطدت به سيارة ملاكي قيادة ضابط، الذي أكد في التحقيقات بأن اصطدامه بالسائق دون قصد.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.