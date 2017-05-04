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السيطرة على حريق في حظيرة ماشية بدمياط

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السيطرة على حريق في حظيرة ماشية بدمياط السيطرة على حريق في حظيرة ماشية بدمياط

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حريق في حظيرة ماشية - ارشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

نجحت قوات الحماية المدنية بدمياط، برئاسة العميد محمد صبحي، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق هائل اندلع في إحدى حظائر تربية الماشية في مدينة عزبة البرج، دون خسائر بشرية.

أسفر الحريق عن نفوق رأس ماشية، وجرى الدفع بسيارتين لإخماد النيران قبل امتدادها إلى الحظائر المجاورة، في الوقت الذي كشفت فيه التحريات الأولية عن أن اندلاع النيران في قش الأرز الموجود بالحظيرة وراء الحادث.

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