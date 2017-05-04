ضبط 12.8 مليون صاروخ ألعاب نارية في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت المباحث الجنائية بالفيوم, 12.8 مليون صاروخ ألعاب نارية، بإحدى قرى مركز يوسف الصديق.

وردت معلومات للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم, بتحويل "ع ص أ"، 54 سنة، مقيم بقرية النزلة، مسكنه لمصنع لتصنيع الألعاب النارية المحظور تداولها.

وفي حملة قادها العميد حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، ضبطت 12.8 مليون صاروخ ألعاب نارية، كانت في طريقها للقاهرة، لبيعها للمحال التجارية قبل حلول شهر رمضان المبارك, وكميات كبيرة من البارود والديناميت وأدوات التصنيع.

أُحيل المتهم لنيابة مركز يوسف الصديق لمباشرة التحقيقات.