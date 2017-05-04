إنقاذ سلحفتين بحريتين مهددتين بالانقراض قبل ذبحها بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، حملة مكبرة على سوق المعهد الديني بمنطقة العصافرة، لضبط مخالفات البيئة وخاصة الاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض.

أسفرت الحملة عن ضبط "ح.ر.ع" 28 عامًا، بائع أسماك، مقيم بإدكو بمحافظة البحيرة، لعرضه 2 سلحفاة بحرية كبيرة الحجم "ترسة" تمهيدًا لذبحها.

جرى تسليم السلحفتين لمعهد البحوث البحرية بحي الجمرك؛ لإعادتهما لمياه البحر مرة أخرى لكونها مهددة بالانقراض ومحظور صيدها وتداولها بالأسواق.

حُرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.