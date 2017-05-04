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فينجر: ذهبت لمنزل مبابي العام الماضي للتعاقد معه

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فينجر: ذهبت لمنزل مبابي العام الماضي للتعاقد معه فينجر: ذهبت لمنزل مبابي العام الماضي للتعاقد معه

التحرير

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قال الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، إنه كان قريبًا من التعاقد مع الشاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق موناكو الصيف الماضي.

صاحب الـ(18 عامًا) سجل أكثر من 20 هدفًا هذا الموسم، مما جعل كبرى أندية أوروبا ترغب في التعاقد معه.

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وتحدث فينجر لقناة «بي إن سبورتس» عن مبابي: «اللاعب بإمكانه أن يقول لكم بإنني كنت في منزله الصيف الماضي للتعاقد معه.. كان عقد اللاعب مع موناكو سينتهي الصيف الماضي، ولكن الفريق الفرنسي حافظ عليه، والقرار كان صعباً للغاية»، متابعًا «كانت أسباب استمراره هي أن دراسته هناك في فرنسا، وفي نهاية الأمر قرر البقاء في موناكو».

وردًا على سؤال القناة: «هل سنتعاقد مع مبابي؟ لا أعلم، فهناك العديد من الفرق المهتمة بضمه أمثال برشلونة وريال مدريد، ولكنني أعتقد بأنه سيستمر مع موناكو لموسم آخر».

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