جريزمان يكلف مانشستر يونايتد 170 مليون جنيه إسترليني

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أنهى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتفاقه مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، حول البنود الشخصية لتتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس.

وأشارت «ذا صن» إلى أن جريزمان صاحب الـ(26 عامًا)، وافق على عقد مدته خمس أعوام، ينص على تقاضيه 280 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا، كما أكدت أن اليونايتد وافق من على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي مع أتلتيكو والبالغ 89 مليون جنيه إسترليني، ومع حساب رواتبه ومكافآته فإن الصفقة ستكلف النادي حوالي 170 مليون جنيه إسترليني.

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يذكر أن النجم الدولي الفرنسي، الهدف الأول لمدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.