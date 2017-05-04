أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

جريزمان يكلف مانشستر يونايتد 170 مليون جنيه إسترليني

Google+ Print
جريزمان يكلف مانشستر يونايتد 170 مليون جنيه إسترليني جريزمان يكلف مانشستر يونايتد 170 مليون جنيه إسترليني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أنهى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتفاقه مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، حول البنود الشخصية لتتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس.

وأشارت «ذا صن» إلى أن جريزمان صاحب الـ(26 عامًا)، وافق على عقد مدته خمس أعوام، ينص على تقاضيه 280 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا، كما أكدت أن اليونايتد وافق من على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي مع أتلتيكو والبالغ 89 مليون جنيه إسترليني، ومع حساب رواتبه ومكافآته فإن الصفقة ستكلف النادي حوالي 170 مليون جنيه إسترليني.

شاهد أيضا

يذكر أن النجم الدولي الفرنسي، الهدف الأول لمدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»