بالأرقام.. بوفون وهيجواين يتصدران المشهد في موقعة «لويس الثاني»

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تغلب يوفنتوس الإيطالي، على مضيفه، فريق موناكو الفرنسي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب «لويس الثاني»، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي أبرز أرقام المباراة..

يوفنتوس:

حافظ فريق السيدة العجوز على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية في دوري الأبطال للمرة الأولى، كما أنه لم يخسر في آخر 49 مباراة على أرضه في كل البطولات، فاز 43 وتعادل 6، وفاز في آخر 17 على التوالي، وهو ثاني فريق يحافظ على نظافة شباكه في أول 5 مباريات إقصائية من موسم دوري الأبطال، بعد آرسنال في 2005/06.

موناكو:

فشل الفريق الفرنسي في تسجيل الأهداف للمرة الرابعة في 58 مباراة هذا الموسم، وللمرة الأولى في 30 مباراة على أرضه، كما فشل في تسجل أهداف على أرضه لأول مرة منذ 42 مباراة، منذ نوفمبر 2015 ضد أندرلخت في الدوري الأوروبي حين خسر(0-2).

جانلويجي بوفون:

واصل الحارس الدولي الإيطالي صناعة الأرقام التاريخية، فقد سجل مشاركته الـ100 مع السيدة العجوز في دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على ديل بيرو الذي خاض 89 مباراة، وتاكيناردي صاحب الـ7 مباراة.

وهو أيضًا ثاني لاعب إيطالي يخوض 100 مباراة في دوري الأبطال مع فريق واحد، بعد باولو مالديني الذي خاض 116 مباراة مع ميلان.

كما عادل رقم بيتر تشيك (47) كثالث أكثر حارس حفاظًا على نظافة شباكه في تاريخ دوري الأبطال، بعد كاسياس (54) وفان در سار (50).

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جونزالو هيجواين:

مهاجم البيانكونيري هو سابع أرجنتيني يسجل في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد كلاوديو لوبيز وكريسبو وهوجو إيبارا ودييجو ميليتو وميسي وتيفيز، وبهدفيه في مباراة اليوم أصبح أول لاعب من اليوفي يسجل أكثر من هدف في نصف نهائي دوري الأبطال منذ فيليبو إنزاجي ضد مانشستر يونايتد في 1999، كما أنهى سلسلة من 7 مباريات إقصائية في دوري الأبطال دون تهديف.

هيجواين سجل ثنائية للمرة الثانية في دوري الأبطال، الأولى جاءت ضد مارسيليا في 6 نوفمبر 2013، كما أنه سجل أهداف ضد موناكو الليلة (2) مثلما سجل في مبارياته الإقصائية الـ24 السابقة في دوري الأبطال، ليصبح لديه الآن 4 أهداف في 25 مباراة إقصائية في دوري الأبطال.

كما أن المهاجم الأرجنتيني هو أول لاعب من يوفنتوس يسجل أكثر من 31 هدفًا في موسم واحد منذ الفرنسي ديفيد تريزيجيه في 2001/02.

كيليان إمبابي:

المهاجم الفرنسي صاحب الـ18 سنة و 134 يومًا، هو ثاني أصغر لاعب أساسي في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد الألماني جوليان دراكسلر في 2011 الذي كان يبلغ من العمر وقتها 17 سنة و 226 يومًا.

داني ألفيس:

لأول مرة داني ألفيس يصنع هدفين في مباراة واحدة في دوري الأبطال.

خوان كوادرادو:

كوادرادو هو رابع كولومبي يشارك في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد إيفان كوردوبا لاعب إنتر ميلان وجيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد وفالكاو مهاجم موناكو.