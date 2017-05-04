من «ماروتي» إلى «سياز».. هذه أسعار سوزوكي في مصر

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية، بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، على خلفية ظهور شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، والتي ساهمت بشكل واضح في خلق حالة من الرواج، ارتفعت على أثرها أسعار السيارات بشكل عام.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "سوزوكي"، خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية.

ماروتي

احدى أشهر السيارات المدمجة صغيرة الحجم في السوق المصري، والتي ارتبطت بشكل رئيسي بالجنس الناعم، وتعرض موديلاتها التي تمتد من عام 2000 وحتى 2013، بأسعار تتراوح من 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

فيتارا

تملك تاريخًا طويلًا في السوق المصري، واستطاعت المحافظة على مكانتها السوقية على مدار سنوات طويلة، وتعرض موديلاتها منذ بداية الألفية الجديدة وحتى 2017 بأسعار تتراوح من 100 ألف وحتى 380 ألف جنيه، حيث تتصاعد تدريجيًا مع تقدم سنوات التصنيع.

سياز

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رغم عمرها القصير في السوق المصري، حظت "سوزوكي سياز" على إشادة واسعة من جانب الجمهور، وتعرض موديلاتها التي بدأت من 2015 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 190 ألف إلى 250 ألف جنيه.

سويفت

تحظى بشعبية واسعة وتمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصري، واستطاعت المحافظة على مكانتها السوقية على مدار سنوات طويلة إحداث بعض التغيرات والتعديلات، ساعدت في بقائها بمكانتها السوقية.

وتعرض موديلاتها التي تمتد من 1990 وحتى 2015 بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 30 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، أما "سويفت ديزاير" فهي النسخة المتطورة من السيارة اليابانية وتعرض موديلاتها بأسعار لا تتجاوز 215 ألف جنيه.

ألتو

تتفق مع "سويفت" و"فيتارا" في التاريخ الطويل، وتعرض موديلاتها من 20017 وحتى 2016، بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 60 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.