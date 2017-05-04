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تعاون «مصري- بيلاروسي» في مجالات المسح السيزمي وتكنولوجيا الحفر

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تعاون «مصري- بيلاروسي» في مجالات المسح السيزمي وتكنولوجيا الحفر تعاون «مصري- بيلاروسي» في مجالات المسح السيزمي وتكنولوجيا الحفر

التحرير

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بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع أندريل كوفكوتو، وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة في جمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له، الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، مبديًا ترحيبه بالتعاون مع بيلاروسيا وتبادل الخبرات معها، خاصة وأنها دولة ذات خبرة متميزة في تكنولوجيا صناعة البترول.

وأكد "الملا" على عمق العلاقات بين وبيلاروسيا، لكونها تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة، تدعمها القيادة السياسية فى البلدين، وأن ذلك بدا واضحًا خلال الزيارة التي قام بها رئيس بيلاروسيا لمصر بداية العام الحالي، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والتفاهمات، وهو ما يؤكد على الرغبة القوية فى تحقيق تعاون مثمر وبناء، خاصة وأن بيلاروسيا واحدة من أهم نقاط الانطلاق لنمو تجارة مصر الدولية بالمنطقة الأوروأسيوية. 

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من جانبه لفت وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة إلى تطلع بلاده لزيادة التعاون مع مصر في مجالات المسح السيزمي وتكنولوجيا الحفر وخطوط الأنابيب في مجال البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، وذلك في ظل النشاط البترولي الملحوظ في مصر والاكتشافات التي تحققت، وأن بلاده لديها من الخبرات التكنولوجية التي يمكن لمصر الاستفادة منها وكذلك لدى مصر الكثير من الفرص التي من الممكن الاستفادة منها، وخاصة في مجالات البترول والتعدين، مشيرًا إلى أن مصر تعد أحد الشركاء الأساسيين الاقتصاديين لبيلاروسيا عربيًا وإفريقيًا.

 

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