«المحافظين»: الفساد يضرب المناطق الحرة الخاصة.. والبرلمان يصر على بقائها

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قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن رفض البرلمان لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، لا ينم عن دراسة أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أداء المناطق الحرة الخاصة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن البرلمان إذا قام بتشكيل لجنة رقابية تراجع حسابات المناطق الحرة الخاصة وأدائها، وكميات البضائع التي دخلت وخرجت منها خلال السنوات الماضية سيكشف فسادًا بالمليارات.

أضاف الشافعي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المناطق الحرة الخاصة منفذًا للتهريب، ولم تجنِ الدولة منها أي عائد، حتى أن حجم صادراتها كانت أقل من المتوسط، ولا نعرف لماذا يصر البرلمان على الإبقاء على تلك المناطق، لافتًا إلى أن موقف وزارة المالية من إلغاء تلك المناطق جيد، لأنها تقدر حجم الإهدار الكبير من خلال تلك المناطق جراء التهرب الضريبي.

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أوضح الشافعي، أن عدم وجود رقابة على تلك المناطق خلال السنوات الماضية جعل الدولة تخسر مليارات الجنيهات جراء عمليات تهريب بعض المواد الخام إلى داخل السوق المصري لغير الغرض التي دخلت من أجله البلاد، كما أن ذلك حرم الدولة من عوائد جمركية كبيرة، متابعًا: "المناطق الحرة الخاصة تُعد ملاذًا للتهرب الضريبي، وأُبعدت عن الدور المنوطة به، وهو زيادة حجم الصادرات للخارج".

أشار أمين العاصمة بحزب المحافظين - إلى أن تزايد عدد الشركات العاملة في تلك المناطق لأكثر من 1200 شركة وفق التقديرات، يحرم الدولة من مبالغ طائلة، مشددًا على أنه لا بد أن ينظر البرلمان لهذه الأرقام بنظرة تحليلة معتمدة على الأرقام والحسابات.