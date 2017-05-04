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الذهب يواصل انخفاضه.. وعيار 21 يسجل 626 جنيهًا

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الذهب يواصل انخفاضه.. وعيار 21 يسجل 626 جنيهًا الذهب يواصل انخفاضه.. وعيار 21 يسجل 626 جنيهًا

التحرير

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واصل الذهب انخفاضه، اليوم الخميس، وسجل عيار 21 نحو 626 جنيهًا للجرام بالسوق المحلي.

بينما سجل عيار 24 نحو715 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 537 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 417 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار 12 نحو 358 جنيهًا للجرام.

وسجلت أوقية الذهب نحو 22.250 جنيه للجرام، وسجل كيلو الذهب نحو 715.429 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب نحو 5.008 جنيه.

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وعلى صعيد سوق المال العالمي سجل عيار 24 نحو 717.59 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل نحو 627.91 جنيه  للجرام، وعيار 18 سجل نحو 538.20 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 418.60 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 358.79 جنيه للجرام.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 22.317 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 717.589 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.023 جنيه للجرام.

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التحرير

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