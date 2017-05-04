الإسكان: 12 مليون دولار تحويلات المصريين بالخارج لحجز الأراضي والوحدات

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الأول لحجز أراضي "بيت الوطن"، والوحدات السكنية لمشروعات: الرحاب ومدينتي ودار مصر، التي طرحتها الوزارة للمصريين بالخارج، شهد إقبالًا كبيرًا على الحجز، مؤكدًا أن قيمة التحويلات النقدية لمقدمات الحجز بلغت في اليوم الأول ما يزيد على 12 مليون دولار.

وجه مدبولي الشكر لجميع مسؤولي البنك المركزي، ووزارة الاتصالات، على التنسيق والتعاون الكامل، سواء في تدشين الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ومتابعته على مدى الساعة، وهي تجربة فريدة، أثبتت نجاحها، أو في تذليل أى عقبة، والرد على تساؤلات الراغبين في الحجز، بشأن التحويلات البنكية للمقدمات.

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وكشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن هناك مدنًا تم حجز الأراضي الموجودة بها مبدئيا بالكامل، ومنها مدينة العبور، كما يوجد إقبال كبير على حجز أراضي القاهرة الجديدة، وبالنسبة للوحدات السكنية المطروحة، موضحًا أن كل المعروض شهد إقبالًا كبيرًا حتى الآن على الحجز المبدئي.