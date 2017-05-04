3 سيدات خدعن جواهرجي بـ«هريسة» مقابل 400 جرام ذهب

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وقع صاحب محل مشغولات ذهبية ضحية عملية نصب نفذتها 3 سيدات حضرن بحجة الشراء، قدمت إحداهن له قطعة حلوى "هريسة"، شعر بحالة إغماء عقب تناولها، ليكتشف بعدها سرقة 79 قطعة مشغولات ذهبية تزن حوالي 400 جرام، و48 ألف جنيه.

وشكل اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، فريق بحث بقيادة العميد شريف عبد الحميد، رئيس قسم المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام؛ وتبين أن مرتكبي الحادث هن: "ص ف."، 32 عاما، سبق اتهامها في 8 قضايا (سرقة بالإكراه، نشل، سرقة)، و"ن ع."، 31 عاما، سبق اتهامها في 4 قضايا (نشل، سرقة ذهب)، وشقيقتها "ر"، 21 عاما.

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وأمكن ضبط المتهمات الثلاث بأحد الأكمنة، وتم إعادة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.