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غرفة القاهرة تشارك في قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي

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غرفة القاهرة تشارك في قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي غرفة القاهرة تشارك في قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي

التحرير

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يشارك علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، في قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي، التي بدأت فعالياتها أول امس الثلاثاء، وتنتهي غدًا الجمعة، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في السوق المصري، والسعي إلى زيادة العلاقات المصرية الخارجية بما يصب في صالح الاقتصاد.

وقال علي شكري، في بيان له اليوم الخميس، إن القمة تستهدف زيادة حجم الصادرات والواردات بين الدول المشاركة، وبحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بها وزيادة التبادل التجاري، فيما بينها من خلال اللقاءات المباشرة التي تتم بين رجال الأعمال.

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وأشار شكري، إلى أنه استعرض خلال القمة الفرص الاستثمارية المتاحة في والتسهيلات التي تقوم بها المصرية لتشجيع المستثمرين لجذب مزيدًا من الاستثمارات لدعم الاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري مع مختلف الدول خاصة في ظل تحسن المناخ الاستثماري في مصر واتجاه الدولة بمختلف فئاتها إلى دعم العلاقات مع مختلف الدول على رأسها الرئيس عبد الفتاح .

يذكر أن قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي تتضمن عدة ملتقيات منها (الملتقي التركي العربي الرابع للغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية - الملتقى التركي العربي الثاني للزراعة وتكنولوجيا الصناعات الزراعية - الملتقى التركي العربي الأول لمعدات الفنادق والمطاعم والمقاهي والمخابز والتقنيات التكنولوجية للفنادق والمنتجات المستهلكة العامة).

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التحرير

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