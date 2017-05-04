بالصور.. رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين

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تفقد اليوم الخميس، الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة، المنظومة التعليمية والإدارية بمعهد ضباط صف المعلمين، الذى يعد أحد أهم المنشآت التعليمية المنوط بها تخريج أجيال من ضباط الصف المعلمين بعد إعدادهم وتأهيلهم بما يتناسب مع التطور المتلاحق الذى تشهده القوات المسلحة بكل أفرعها وتخصصاتها.

واستمع رئيس الأركان -حسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة على موقع فيسبوك- إلى عرض من اللواء مدحت عبد الرازق مدير معهد ضباط الصف المعلمين، تناول دراسة تطوير العملية التعليمية داخل المعهد بهدف الارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى للدارسين والوصول بالنشاط التدريبى إلى درجة الاحتراف فى تنفيذ أى مهام تسند إليهم.

كما تفقد حجازى عددا من الفصول التعليمية التى تم تجهيزها بأحدث الوسائل ومساعدات التدريب ونظم ومقلدات الرماية، وشاهد بعض الأنشطة التدريبية التى نفذتها مجموعات من الطلبة من مختلف المراحل الدراسية عكست المستوى الراقى للعملية التعليمية بالمعهد.

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وأدار رئيس الأركان حوارًا مع عدد من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بشأن مقترحات التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية فى إطار التطور المتلاحق الذى تشهده المنظومة العلمية والبحثية داخل القوات المسلحة، وطالبهم بالالتزام والانضباط والعمل الجاد والاهتمام بمجالات العلم والمعرفة.

وأكد رئيس الأركان حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات البدنية والتعليمية للدارسين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الذود عن أرض الوطن ومجابهة كل التحديات، مشددًا على أهمية الارتقاء بالمهارات العلمية والسلوكية للدارسين وتنمية قدراتهم القتالية، مشيرًا إلى أن ضباط الصف المعلمين يمثلون إحدى الدعائم الهامة للقوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة فى العمل والتضحية من أجل الوطن.