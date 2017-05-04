إصابة موظف أمن أثناء إخماد حريق بسيارة في مهبط مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكن سائق وموظف أمن بمطار القاهرة الدولي، الخميس، من إخماد نيران اندلعت في "محرك" سيارة تابعة لإحدى شركات خدمات الطيران بأرض المهبط، نتيجة "ماس كهربائي"، وأصيب أحدهما أثناء الحريق، وتم عمل الإسعافات الأولية له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء توجه السائق "م . ش" بسيارة إلى مخزن بقرية البضائع، فوجىء بصدور دخان كثيف من "محرك" السيارة، واشتعال النيران فيها أمام صالات البترول داخل أرض المهبط، ونجح السائق وموظف أمن معه في السيطرة على الحريق مستخدمين طفاية الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة "السيد .ع" 32 سنة - موظف أمن، وتم استدعاء قوات المطافىء بالمطار، والتأكد من إخماد الحريق قبل امتداده لباقي السيارة، وتبين أن ماس كهربائي وراء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.