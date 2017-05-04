بالصور- ماذا فعل المصريون أثاء توقف خدمة "واتس آب"؟

كتب - علي أحمد:

شهد تطبيق التواصل "واتس آب"، مساء الأربعاء توقف الخدمة بشكل مفاجئ في الكثير من دول العالم لعدة ساعات حيث لم يتمكن مستخدمو التطبيق من إرسال واستقبال الرسائل.

ولأن وسائل التواصل بمختلف أشكالها أصبحت جزءا أساسياً من حياة قطاع عريض من المصريين، كان طبيعياً أن يتأثر الكثير منهم بشدة خلال ساعات انقطاع عمل "واتس آب".

وانطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء على "تويتر" أو فيسبوك" للحديث عن انقطاع "واتس آب" والذي أصبح موضوع الساعة متخطياً العديد من الأحداث المهمة مثل مباراة موناكو ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث تصدر هاشتاج "#تعطل_واتساب" تغريدات تويتر، فيما زخرت صفحات "فيسبوك" بالعديد من الصور الساخرة "الكوميكس" تعليقاً على انقطاع الخدمة.

الطريف أن انقطاع مثل هذه التطبيقات عن العمل، يعد فرصة لتجمع أفراد البيت بعيداً عن انشغالهم بمواقع التواصل، ولهذا علق مصريون على انقطاع "واتس آب" بأنه فرصة للجلوس مع الأهل، وهو ما فعله البعض خلال ساعات انقطاع الخدمة، قبل أن تعود مجدداً في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.