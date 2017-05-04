فتاة سعودية تكتشف أنها "رجل" في المرحلة الثانوية

كتبت- ميرا ماهر

كشف شاب سعودي يبلغ من العمر 28 عاماً تفاصيل مأساته أثناء محاولة تصحيح جنسه، مؤكداً أنه مر برحلة علاجية طويلة انتهت به إلى إصابته بالعديد من الأمراض المزمنة منها القلب والغدة والمسالك البولية.

حيث ذكر أنه ارتاد مدارس البنات حتى الصف الثالث الثانوي، وفي هذا الوقت بدأت بوادر الرجولة في الظهور على جسده، بعدها اكتشفت والدته ومديرة المدرسة الأمر، وذلك وفقاً لموقع "sputniknews".

وبعد أن أكد له الطبيب أن الهرمونات الذكرية تطغى على جسده وأنه رجل، اضطر للتوجه إلى القاهرة وبعدها إلى بريطانيا وأمريكا لبدء رحلة العلاج، بسبب ندرة الأطباء في هذا المجال بالمملكة.

تسببت هذه العمليات في مضاعفات والتهابات في الجهاز التناسلي، وقال الشاب إنه حاول استئناف العلاج في 5 مستشفيات حكومية بالمملكة العربية السعودية دون نتيجة، وأنه أصبح الآن يعاني أمراض القلب والغدة والمسالك البولية والظهر بسبب توقف علاجه، بالإضافة إلى المشكلات النفسية والاجتماعية المصاحبة للحالة.