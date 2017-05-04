لندن: الأمير فيليب يتوقف عن أداء المهام الرسمية بداية من الخريف المقبل

لندن - (د ب أ):

أعلنت العائلة الملكية في بريطانيا أن الأمير فيليب 95 عاما، زوج الملكة إليزابيث الثانية، قرر عدم القيام بأي مهام رسمية بداية من الخريف القادم.

وقال قصر باكنجهام في بيان له إن الأمير، دوق إدنبره، " يحظي بدعم الملكة الكامل".

وجاء في بيان القصر "الأمير فيليب سوف يحضر الارتباطات المقررة سلفا حتى أغسطس المقبل سواء كان بمفرده أو مع الملكة".

وأضاف البيان أن الأمير سوف يستمر في ترأس نحو 780 منظمة، ولكنه " لن يلعب دورا نشطا من خلال حضور الفعاليات".

وأوضح البيان أن الملكة سوف تستمر في تنفيذ "برنامجها الكامل من الارتباطات الرسمية" بدعم من بقية أفراد العائلة الملكية.