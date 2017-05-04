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ماذا تفعل حبوب منع الحمل بالمرأة؟

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ماذا تفعل حبوب منع الحمل بالمرأة؟ ماذا تفعل حبوب منع الحمل بالمرأة؟

مصراوي Masrawy

حبوب-منع-الحمل

كتبت- ميرا ماهر
تعتبر حبوب منع الحمل من أكثر الوسائل انتشاراً واستخداماً بين السيدات، حيث أنها الوسيلة الأسهل بين باقي الوسائل الأخرى.

ولكن أثبتت الدراسات التي أجراها باحثون سويديون وبريطانيون، أن تناول حبوب منع الحمل لفترة يسبب الاكتئاب وتقلبات شديدة في المزاج، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

تؤثر حبوب منع الحمل أيضاً على التوازن الكيميائي لدماغ المرأة، كما يمكن لها أن تخفض مستوى الطاقة لدى المرأة.

وذكرت أغلبية النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل لسنوات طويلة، أنهن يشعرن بحالات من التعاسة وتقلبات مزاج حادة، وجاءت هذه الدراسة لتؤكد عبر نتائج علمية أن الوسيلة الأكثر استخداماً بين النساء لمنع الحمل تسبب هذه الأثار السلبية بالفعل، حيث أن هرمونات الاستروجين والبروجسترون الصناعية تسبب اضطراباً في توازن الهرمونات الطبيعية في دماغ المرأة.

ونصح الباحثون إلى ضرورة التقيد بالجرعات المذكوره من الطبيب المعالج، وعدم تناول تلك الحبوب من دون وصفة طبية أو سبب يحتم تناولها.

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