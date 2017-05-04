لصوص يقتلون سائق سيارة محملة بالدواجن في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة، متأثر بإصابته بطلق ناري بالرأس على يد لصوص، صباح اليوم الخميس، أثناء قيادته سيارة محملة بالدواجن، بطريق مفارق المطار الصالحية الجديدة.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائي، باعتراض مجهولين طريق سيارة محملة دواجن، بطريق المطار الصالحية الجديدة، وإطلاق النيران عليها، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة كمال أحمد الأمين، مقيم بالقصير في البحر الأحمر.

ولاذ الجناة بالفرار، دون التمكن من السيطرة على سيارة الدواجن، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى العام بالحسينية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.