المرور.. سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى ولا توجد تكدسات (صور)

كتب - فتحي عمر:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الخميس، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى لصباح الْيَوْمَ لتنظيم حركة المرور.

وقال مصدر أمني بمرور القاهرة، إن محاور وميادين العاصمة ظهرت بها كثافات مرورية محدودة على كافة الطرق؛ ومنها كوبري أكتوبر القادم من الجيزة وصولًا إلى القاهرة، ومن التحرير إلى مدينة نصر والعكس وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السيارات بمناطق وسط البلد و15 مايو والجلاء وميدان التحرير وروكسي ومدينة نصر ومحور التسعين و كوبري الحرافيين وكوبري عباس.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية، على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وقال المقدم عماد حمّاد، مدير العلاقات بإدارة مرور القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة، لم ترصد أية حوادث مرورية أو أعطال للسيارات، وعلى جانب آخر تسبب كسر ماسورة مياه وقع خلف مسجد السلام بمدينة نصر في ظهور كثافات مرورية للطريق المتجه للتجمع، وتم إخطار المحافظة للدفع بسيارات شفط المياه وإصلاح الماسورة.

وشهد شارع الهرم بالجيزة للطريق المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي كثافات مرورية مرتفعة.