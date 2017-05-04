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الأحد.. السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين

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الأحد.. السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين الأحد.. السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين

التحرير

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يعود اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى القاهرة قادمًا من الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا، فيما يبدأ جولة خليجية أخرى الأحد المقبل بزيارة الكويت والبحرين، للقاء الزعيمين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمير البحرين.

تهدف الجولة إلى دفع سبل تعزيز التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية بين والأشقاء العرب، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات بالنسبة للأزمات التى تمر بها عديد من دول المنطقة، كما تأتى زيارتي الكويت والبحرين فى إطار تنسيق المواقف المصرية الخليجية فى مختلف قضايا المنطقة، وتأكيد الالتزام المصرى بحماية أمن الخليج.

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وغادر السيسى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، صباح اليوم الخميس، عائدا للقاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التى بدأها عصر الأربعاء.

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التحرير

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