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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

الإسكندرية 18 24

مطروح 17 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 23

بلطيم 17 25

الإسماعيلية 17 30

السويس 16 30

العريش 14 27

نخل 13 27

طابا 14 28

الطور 20 29

مرسى علم 23 32

الغردقة 22 32

شرم الشيخ 23 32

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الفيوم 17 31

رأس سدر 19 29

أبوسمبل 23 37

وسط الدلتا 18 29

أسيوط 18 32

سوهاج 19 32

الأقصر 22 36

أسوان 24 37

شلاتين 23 35

حلايب 24 32

الوادى الجديد 22 35

قنا 21 35

نويبع 21 30

السلوم 14 26

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