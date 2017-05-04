مصر تتصدر المنتخبات العربية والإفريقية في تصنيف مايو

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيف المنتخبات لشهر مايو، حيث واصل منتخب مصر تصدره للقائمة العربية والإفريقية، وحافظ على المركز الـ 19 عالميًا.

وواصل منتخب البرازيل تربعه على عرش المنتخبات العالمية، وجاء في المركز الثاني بعد منتخب الأرجنتين، وحل ثالثاً بطل العالم منتخب ألمانيا.

وجاء ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم كالتالي:

1- البرازيل

2- الأرجنتين

3- ألمانيا

4- تشيلي

5- كولومبيا

6- فرنسا

7- بلجيكا

8- البرتغال

9- سويسرا

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10 - إسبانيا

ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية :

1- مصر "19 عالميا"ً

2-السنغال "30 عالمياً"

3- الكاميرون "33 عالمياً"

4- بوركينا فاسو "35 عالميا"ً

5- نيجيريا "40 عالمياً"

6- الكونغو الديموقراطية "41 عالميا"

7- تونس "42 عالمياً"

8-غانا "45 عالمياً"

9- كوت ديفوار "48 عالميا"ً

10 - المغرب "53 عالمياً"