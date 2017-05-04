هاني رمزي يعقد جلسة مع إيناسيو والبدري بشأن منتخب المحليين

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أكد هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، أنه يرغب في إنهاء بطولة الدوري الموسم الحالي يوم 8 يوليو بحد أقصى.

وقال رمزي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، إن هذا الموعد مناسب، لرغبته في إقامة عمل معسكر صغير للاعبين قبل دورة تايلاند، المقرر لها من 15 وحتى 23 يوليو الجاري.

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ويعقد هاني رمزي، جلسة مع الجهازين الفنيين للأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، كما يرغب في التنسيق مع البرتغالي إيناسيو المدير الفني للزمالك وحسام البدري المدير الفني للأهلي حول ضم لاعبين من الفريقين للمنتخب خلال مواجهتي المغرب، مؤكدًا أنه سيضم 4 أو 5 لاعبين من القطبين على الأكثر.

يذكر أن منتخب المحليين يستعد لمواجهة المغرب في أغسطس المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2018.