الأهلي يتسلح بالتاريخ لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الطلائع

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يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

الأهلي يدخل اللقاء في صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة، حيث خاض لاعبوه 26 مباراة، بتحقيق الفوز في 21 مباراة، والتعادل خمس مرات، دون أي هزيمة، وأحرز لاعبوه 44 هدفا، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

في المقابل، يدخل الطلائع المباراة في المركز العاشر، برصيد 35 نقطة من 26 مباراة، 9 فوز، و8 تعادلات، و9 هزائم، سجل خلالها 29 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.

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التقى الفريقان 22 مرة، فاز الأهلي في 18 مباراة، وتعادلا في 4، ولم يخسر المارد الأحمر في أي مواجهه أمام الطلائع.

ويغيب عن الأهلي حسام عاشور إثر طرده عقب انتهاء مباراة الإنتاج الحربي الماضية، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. كما يغيب أحمد فتحي، الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، وسعد سمير الذي حصل على إذن لارتباطه بإنهاء بعض أوراق التجنيد الخاصة به.