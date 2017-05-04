«مورينيو» يتسهدف حارس بنفيكا

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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم البرازيلي إيديرسون سانتانا دي مورايس، حارس مرمى نادي بنفيكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة اليوم الخميس، وفقا لتقارير في البرتغال أن مانشستر يونايتد في محادثات مع إيدرسون، صاحب الـ(23 عامًا)، مع اقتراب خروج حارس الشياطين الحمر، الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، لفريق ريال مدريد.

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وأشارت ذا صن، إلى أن الحارس البرازيلي يعد محط أنظار فريقي مانشستر سيتي وبرشلونة، وأكدت في الوقت ذاته أن إيديرسون سيكون متاحًا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، على الرغم أن حارس بنفيكا يمتلك شرط جزائي في عقده يبلغ نحو 38 مليون جنيه إسترليني.