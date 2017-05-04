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تشيلسي يضحي بويليان من أجل «الميركاتو»

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تشيلسي يضحي بويليان من أجل «الميركاتو» تشيلسي يضحي بويليان من أجل «الميركاتو»

التحرير

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نشرت تقارير صحفية إنجليزية، أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على استعداد للتخلي عن البرازيلي ويليان، من أجل تمويل صفقات ميركاتو الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن تشيلسي لن يفرط في ويليان بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني، وأن مانشستر يونايتد يتصدر قائمة الانتظار لخطف اللاعب البرازيلي.

المدير الفني الإيطالي يخطط لتحركات كبيرة في المركاتو المقبل، لحسم صفقات مهمة للبلوز، أبرز هذه الأسماء البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، والإسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد، إلا أن ويليان يقاتل من أجل البقاء مع تشيلسي.

وكان جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر قد ضم ويليان إلى تشيلسي صيف عام 2013، قادمًا من نادي أنجي الروسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

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حصد ويليان جائزة أفضل لاعب في تشيلسي الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة بفضل اختراقاته السريعة وإتقانه لتنفيذ الركلات الحرة.

وفقد صاحب الـ28 عامًا مكانه الأساسي في تشكيلة تشيلسي هذا الموسم، حيث يفضل كونتي إشراك الجناح الإسباني بيدرو.

وبدأ ويليان 19 مباراة فقط منذ بداية الموسم، ورغم ذلك وصل عدد أهدافه حتى الآن إلى 11 هدفًا، معظمها من كرات ثابتة.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت أن إدارة البلوز، ستقيم وضع ويليان بعد انتهاء الموسم الحالي، في وقت يرغب فيه كونتي بشراء لاعبين جدد، لا سيما وأنه يملك ميزانية جيدة جراء انتقال البرازيلي الآخر أوسكار إلى الدوري الصيني مقابل 50 مليون جنيه استرليني الشتاء الماضي.

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التحرير

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