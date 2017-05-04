أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قوات إسرائيلية تعتقل11 فلسطينيا من الضفة الغربية

Google+ Print
قوات إسرائيلية تعتقل11 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات إسرائيلية تعتقل11 فلسطينيا من الضفة الغربية

مصراوي Masrawy

قوات إسرائيلية تعتقل11 فلسطينيا

تل أبيب - (د ب أ):

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 11 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت الخبر اليوم الخميس، فإنه يشتبه في تسعة منهم بالإخلال بالنظام العام والضلوع في أعمال شغب. ولم تذكر ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب