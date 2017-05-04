قوات إسرائيلية تعتقل11 فلسطينيا من الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 11 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت الخبر اليوم الخميس، فإنه يشتبه في تسعة منهم بالإخلال بالنظام العام والضلوع في أعمال شغب. ولم تذكر ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".