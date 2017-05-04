بالصور.. لحوم ودواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بالغردقة

البحر الأحمر- أحمد عوض:

طرحت مديرية التموين بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، لحوما ودواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، جوار سوق الدهار بالغردقة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهلهم، ومحاربة جشع بعض التجار.

اللحوم التي تم طرحها: كندوز، وبوفتيك، ولحم مفروم، تتراوح أسعارها بين ٧٠ إلى ٨٥ جنيهًا، أما الدواجن تشمل صدور بانيه بسعر ٥٥ جنيهًا، وأوراك دجاج بسعر 29 جنيها، وأطباق تضم دجاجتين للحشو بسعر ٣٥ جنيها.