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بالصور.. ضبط ١٥ طن تمر هندي فاسدة قبل طرحها بأسواق البحيرة في رمضان

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مصراوي Masrawy

ضبط تمر هندي فاسد (1)ضبط تمر هندي فاسد (1)

ضبط تمر هندي فاسد (2)ضبط تمر هندي فاسد (2)

ضبط تمر هندي فاسد (3)ضبط تمر هندي فاسد (3)

ضبط تمر هندي فاسد (4)ضبط تمر هندي فاسد (4)

ضبط تمر هندي فاسد (5)ضبط تمر هندي فاسد (5)

ضبط تمر هندي فاسد (6)ضبط تمر هندي فاسد (6)

ضبط تمر هندي فاسد (7)ضبط تمر هندي فاسد (7)

البحيرة - أحمد نصرة:

ضبطت مباحث بالبحيرة، اليوم الخميس، ١٥,٨٣٠ طن تمر هندي، مصنعة داخل مصنع غير مرخص، استعدادًا لطرحها بالأسواق، قبيل شهر رمضان.

وقال بيان لمديرية التموين بالبحيرة، إنهم ضبطوا "هشام .م.م" 35 عامًا، صاحب مصنع لتصنيع التمر هندي، في سيدي غازي، مركز كفر الدوار، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته واستخدامه مواد خام مجهولة المصدر، وتعبئة منتجات داخل عبوات مدون عليها بيانات مخالفة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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