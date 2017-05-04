أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- في كوكب اليابان.. قطار 7 نجوم.. وهذا سعر تذكرته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قطار شيكي شيماقطار شيكي شيما

قطار شيكي شيماقطار شيكي شيما

قطار شيكي شيماقطار شيكي شيما

قطار شيكي شيماقطار شيكي شيما

تصل تذكرة السفر في قطار "شيكي شيما" الياباني إلى أكثر من 10 آلاف دولار. ويربط القطار العاصمة طوكيو بجزيرة هوكايدو. لكن من يرغب بشراء تذكرة للسفر في القطار يجب عليه الانتظار طويلا لأن التذاكر قد بيعت مسبقا لغاية شهر مارس 2018.

ويتوقف القطار أثناء الرحلة في عدة أماكن ثقافية وسياحية في شمال اليابان، وتبدأ التذاكر من 2860 دولار للرحلة القصيرة ليومين في الفئة الاعتيادي، فيما تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار لرحلة أربعة أيام في الدرجة الأولى.

تعرف على هذا القطار الفاخر في الفيديو التالي:

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا»

«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا»

بالفيديو.. ضياء السيد يحذر الأهلي من المقاصة

بالفيديو.. ضياء السيد يحذر الأهلي من المقاصة

24.3% انخفاضًا في الأسعار العالمية للزيوت خلال أبريل

24.3% انخفاضًا في الأسعار العالمية للزيوت خلال أبريل

إقامة 14 معرضًا بالجيزة لبيع السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان

إقامة 14 معرضًا بالجيزة لبيع السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان