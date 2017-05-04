بالفيديو- في كوكب اليابان.. قطار 7 نجوم.. وهذا سعر تذكرته

تصل تذكرة السفر في قطار "شيكي شيما" الياباني إلى أكثر من 10 آلاف دولار. ويربط القطار العاصمة طوكيو بجزيرة هوكايدو. لكن من يرغب بشراء تذكرة للسفر في القطار يجب عليه الانتظار طويلا لأن التذاكر قد بيعت مسبقا لغاية شهر مارس 2018.

ويتوقف القطار أثناء الرحلة في عدة أماكن ثقافية وسياحية في شمال اليابان، وتبدأ أسعار التذاكر من 2860 دولار للرحلة القصيرة ليومين في الفئة الاعتيادي، فيما تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار لرحلة أربعة أيام في الدرجة الأولى.

تعرف على هذا القطار الفاخر في الفيديو التالي: