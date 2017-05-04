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السياحة تُثمن قرارات منح تأشيرات الدخول للمقيمين في دول الخليج بمجرد الوصول

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السياحة تُثمن قرارات منح تأشيرات الدخول للمقيمين في دول الخليج بمجرد الوصول السياحة تُثمن قرارات منح تأشيرات الدخول للمقيمين في دول الخليج بمجرد الوصول

مصراوي Masrawy

وزير السياحة يحيى راشد

القاهرة – (أ ش أ):

أكد وزير السياحة يحيى راشد أن الملف السياحي يحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، مثمنا قرار منح تأشيرات الدخول للمقيمين في دول الخليج عند منافذ الوصول.

واعتبر الوزير - فى تصريحات اليوم الخميس - أن قرار التأشيرة محفز للحركة السياحية البينية الوافدة إلى ، ويسهم في جذب أعداد أكبر من السائحين العرب وكذلك المقيمين في هذه الدول.

وأشار إلى أن القرار يسمح بدخول مواطني دول المغرب العربي (تونس، المغرب، ليبيا، الجزائر) المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي بتأشيرات دخول مباشرة من موانيء الوصول، شريطة حملهم إقامة وعودة سارية بدول مجلس التعاون الخليجى، وكذلك منح تأشيرات دخول من موانيء الوصول للتوابع "المرافقين" لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي من دول شرق أسيا وبعض الدول الافريقية.

وأكد أن القرارات تضمنت السماح بدخول مواطني دول المغرب العربي (تونس – المغرب ليبيا – الجزائر) المتزوجين والمتزوجات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي القادمين برفقتهم بتأشيرات دخول من موانيء الوصول شريطة تقديم ما يفيد العلاقة الزوجية

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