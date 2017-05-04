بالصور..كثافات مرورية بمدينة نصر بسبب كسر "ماسورة مياه" خلف مسجد السلام

كتب - علاء عمران:

تسبب كسر ماسورة مياه خلف مسجد السلام في مدينة نصر، صباح الخميس، في ظهور كثافات مرورية للمتجه الى التجمع.

تم إخطار المحافظة ليتم الدفع بسيارات شفط المياه والقيام بعمليات إصلاح الماسورة.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغاً من الخدمات المرورية، بوجود كسر ماسورة مياهى خلف مسجد السلام بمدينة نصر، وتسببت في ظهور كثافات مرورية، وأمر اللواء علاء متولى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات.