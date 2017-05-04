فيديو| عبد ربه عن إصابته أمام الزمالك: «الحمد لله مش صليبي»

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قال حسني عبد ربه، قائد النادي الإسماعيلي، إن الفحوصات التي أجراها عقب إصابته في مباراة الزمالك، أكدت أنها بعيدة عن الرباط الصليبي للركبة، أو الغضروف، مشيرًا إلى أنها بالعضلة الخلفية.

وأضاف «عبد ربه»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «المقصورة» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن الدراويش لا يؤدون هذا الموسم بشكل فني مميز، لكن الروح عادت إلى اللاعبين في المباريات الأخيرة.

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وتعادل الإسماعيلي أمام الزمالك، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.