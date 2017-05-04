بالصور.. البيئة تستعين بالبحرية لإنقاذ سمكة نادرة مبتورة الزعنفة في شرم

جنوب سيناء - أحمد السيد:

تلقت إدارة محميات جنوب سيناء بلاغاً من إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع، يفيد بوجود سمكة كبيرة الحجم علي الشاطئ علي قيد الحياة، تم تكليف لجنة فنية طارئة من العاملين بمحمية أبو جالوم وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وتم تحديد نوع السمكة، وهي سمكة الشمس النادرة ( Mola mola )، وتم أخذ قياسات ووزن السمكة، حيث بلغ طول جسم السمكة 2.10 متر، وتزن 300 كيلو جراما.

وتبين من الكشف المبدئي، وجود بتر كامل للزعنفة البطنية وهي إحدى الزعانف الرئيسية، والتي تتحكم في حركة السمكة ما أصابها بحالة من عدم الاتزان وأصبحت غير قادرة على السباحة بشكل طبيعى وأدى إلى دفعها إلى الشاطىء بسبب التيارات المائية.

وتم التنسيق مع القوات البحرية لتوفير سفينة بها حوض مائي لانتشال السمكة من موقعها الحالي، ونقلها إلى "اكواريوم" الغردقة، وهو عبارة عن مركز متخصص فى علوم البحار لإجراء الفحوصات الطبية وعلاج السمكة.

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