أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. البيئة تستعين بالبحرية لإنقاذ سمكة نادرة مبتورة الزعنفة في شرم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبعالعثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبع

العثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبعالعثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبع

العثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبعالعثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبع

العثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبعالعثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبع

العثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبعالعثور على سمكة نادرة بشواطئ مدينة نويبع

جنوب سيناء - أحمد السيد:

تلقت إدارة محميات جنوب سيناء بلاغاً من إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع، يفيد بوجود سمكة كبيرة الحجم علي الشاطئ علي قيد الحياة، تم تكليف لجنة فنية طارئة من العاملين بمحمية أبو جالوم وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وتم تحديد نوع السمكة، وهي سمكة الشمس النادرة ( Mola mola )، وتم أخذ قياسات ووزن السمكة، حيث بلغ طول جسم السمكة 2.10 متر، وتزن 300  كيلو جراما.

وتبين من الكشف المبدئي، وجود بتر كامل للزعنفة البطنية وهي إحدى الزعانف الرئيسية، والتي تتحكم في حركة السمكة ما أصابها بحالة من عدم الاتزان وأصبحت غير قادرة على السباحة بشكل طبيعى وأدى إلى دفعها إلى الشاطىء بسبب التيارات المائية.

وتم التنسيق مع القوات البحرية لتوفير سفينة بها حوض مائي لانتشال السمكة من موقعها الحالي، ونقلها إلى "اكواريوم" الغردقة، وهو عبارة عن مركز متخصص فى علوم البحار لإجراء الفحوصات الطبية وعلاج السمكة.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل محاولة إنقاذ سمكة نادرة طفت على الشواطيء المصرية

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب