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التموين والتجارة الداخلية تعلن عن طرح شنطة رمضان المدعمة .. تعرف علي التفاصيل

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التموين والتجارة الداخلية تعلن عن طرح شنطة رمضان المدعمة .. تعرف علي التفاصيل التموين والتجارة الداخلية تعلن عن طرح شنطة رمضان المدعمة .. تعرف علي التفاصيل

وزارة والتجارة الداخلية تقوم بالتجهيز لاستقبال شهر رمضان الكريم، والذي سوف يبدأ فى نهاية الشهر الحالي، ولهذا قامت وزارة التموين بالإفصاح عن الخطة الموضوعة لاستقبال قدوم شهر رمضان المعظم، والتي تشتمل على طرح كميات كبيرة لكل أصناف السلع في الأسواق المصرية بأسعار مخفضة تتناسب مع أحوال المواطنين، ومن ضمن تلك الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التموين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، هى صرف شنطة رمضان المدعمة.

سوف يكون محتواها عبارة عن سلع غذائية رئيسية بأسعار أقل عن الموجودة مثلها فى الأسواق بنسبة تصل إلى حوالى 30% بناءا على توصيات من الدكتور “على المصيلحى”، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحتوي شنطة رمضان المدعمة والتي سوف تقوم الشركة العامة لتجارة الجملة بضخها فى الاسواق المصرية كالآتى:

الشنطة الأولى فئة “أ” قيمتها 70 جنيه الشنطة، تحتوي على عدد كيلو سكر و 2 كيلو أرز أبيض معبأ محليا، و عبوة لتر زيت عباد شمس مستورد تحت شعار “تحيا ”، و عبوة سمن صناعي فاخرة وزن نصف كيلو، و برطمان صلصة وزنه 300 جرام، وعدد 3 أكياس مكرونة وزن الكيس الواحد  نحو 350 جرام، وكيلو من البلح  الجاف.

الشنطة الثانية فئة “ب” قيمتها 95 جنيه للشنطة والتى قيمتها 125 جنيه بالأسواق، وتحتوي على عدد كيلو سكر و 2 كيلو أرز أبيض معبأ محليا، و عبوة لتر زيت عباد شمس مستورد تحت شعار “تحيا مصر”، وعدد 3 أكياس من فول الكيس الواحد وزنه 500 جرام وعبوة عدس نصف كيلو من النوع الفاخر، و عبوة سمن صناعي وزن نصف كيلو، و برطمان صلصة وزنه 300 جرام، و 3 أكياس مكرونة زنة الكيس الواحد 350 جرام، و 2 عبوة شاي وزنه 40 جرام، وكيلو من البلح  الجاف.

 

 

 

المصدر : المصدر : مصر 365  

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