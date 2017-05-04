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إرتفاع أسعار الكهرباء مرة أخرى في أول يوليو 2017 .. تعرف علي الزيادة

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إرتفاع أسعار الكهرباء مرة أخرى في أول يوليو 2017 .. تعرف علي الزيادة إرتفاع أسعار الكهرباء مرة أخرى في أول يوليو 2017 .. تعرف علي الزيادة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ارتفاع الكهرباء مجددا في أول شهر يوليو عام 2017، وصرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الاستعدادات التي تقوم بها لبدء العمل بتسعيرة جديدة مع بداية شهر يوليو المقبل، ويأتي هذا وفقا لتطبيق سياسة إلغاء الدعم بشكل تدريجي عن المستهلكين، والتي بدأت في 2014، والتي من المتوقع أن تنتهي في عام  2019.

أكدت مصادر موثوق منها في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة سوف تعمل بالاتفاق مع جهاز حماية المستهلك، ويشتمل هذا الاتفاق على تطبيق زيادة الأسعار للمستهلكين من الشرائح الأولى وخاصة التى تقل من 1000 كيلو وات بنسبة تصل إلى 5 حتى 10%، علاوة على وصول الزيادة فى أسعار الكهرباء سوف تصل إلى بنسبة 15% كحد أعلى للاستهلاك الذي تخطى 1000 كيلو وات، وتقدر هذه الزيادة ب 95 قرش، ومن ضمن التوصيات أيضا سوف تكون  الزيادة فى النسب قليلة وليست هائلة، وتقدر هذه الزيادة بالقروش.

من جانب آخر أكدت المصادر  المسؤولة أن التوقيت الذي سوف من المقرر العمل بالزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء هو الذي تشتد فيه أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث يتم تطبيق العمل بالزيادة مع دخول فصل الصيف، وفي هذا الوقت بالتحديد تزيد نسبة معدل استهلاك السادة المواطنين في الكهرباء، وتكون النتيجة زيادة قيمة استهلاك الكهرباء إلى الضعف، مما اضطر الوزارة الى العمل بنظام جدولة الزيادة، وتأجيل المبالغ إلى شهور لاحقة، على أن تقوم بتحصيلها مع فواتير شهر الشتاء، لانه يعتبر أقل استهلاكاً للكهرباء عن فصل الصيف.

 

 

المصدر : مصر 365  

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