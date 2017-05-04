سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 4/5/2017 بالأسواق المصرية

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الخميس :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9600 جنيه
|9600 جنيه
|حديد بشاي
|9550 جنيه
|9550 جنيه
|حديد العتال
|9530 جنية
|9530 جنية
|حديد عطيه
|9480 جنيه
|9480 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9490 جنية
|9490 جنيه
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنيه
|حديد العشري
|9350 جنيه
|9350 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9350 جنيه
|9350 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9350 جنيه
|9350 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الخميس :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|705 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|695 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|750 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|695 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|705 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|700 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|690 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|725 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|710 جنيه
|
أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|695 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|690 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|680 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|700 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|700 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|705 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|685 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|705 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|690 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|710 جنية
|
السويدي
|السويدي
|710 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|700 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|710 جنية
المصدر : مصر 365