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صورة| الظهور الأول لـ«مبارك» داخل فيلا مصر الجديدة

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صورة| الظهور الأول لـ«مبارك» داخل فيلا مصر الجديدة صورة| الظهور الأول لـ«مبارك» داخل فيلا مصر الجديدة

التحرير

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نشر كريم حسين، مؤسس صفحة «أنا آسف يا ريس»، مساء الأربعاء،  أحدث صورة التُقطت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، داخل مقر إقامته بفيلته في الجديدة.

وكتب حسين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلّقًا على الصورة: «أحدث صورة للرئيس مبارك تُنشر لأول مرة، كل سنة وحضرتك طيب آدام الله عليك نعمة الصحة والعافية وآيدك بنصره على كل من ظلمك».

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وظهر مبارك الذي يحتفل الخميس، بعيد ميلاده الـ89 بصحة جيدة ويقف بجواره ابنه الأكبر علاء وحفيده عمر علاء، وذلك لأول مرة في منزله بمصر الجديدة منذ 6 سنوات عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

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التحرير

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