زواجه «السري» وتناول «الخمور».. 5 مواقف جعلت كهربا حديث «السوشيال ميديا»

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حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا حول لاعب المنتخب الوطني والزمالك محمود عبد المنعم الشهير بـ"كهربا"، بعدما تم تداول صور تجمعه بالإعلامية سارة خليفة، وهي الصور التى قدمتها "سارة" إلى المحكمة، بعد انفصالها عنه واتهامها له بتبديد منقولات الزوجية بقيمة 200 ألف جنيه، إضافة إلى سرقة مجوهراتها الذهبية.

لم يصمت كهربا جراء ذلك الموقف، لكنه علق من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب "فقط تركيزى الآن فى الملعب ومنتخب مصر والمكان الذى سوف ألعب فيه سواء نادى زمالك أو أى محطة جديدة ولكن لا ألتفت لهذه الشائعات للنيل من أخذ تركيزى لمنطقة تانية سواء بصور قديمة عن زواجى الذى لم يكتمل أكثر من عام".

موقف زواجه المفاجئ أثار صدمة لدي محبي اللاعب، لكن في وسط ذلك لم يكن الموقف الوحيد، الذي يثير الجدل حول "كهربا"، ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالى.

اتهام شقيقه بقتل «عجوز»

اتهم فتحى كهربا لاعب الأهلى السابق شقيق محمود كهربا لاعب نادى الاتحاد السعودي، بقتل عجوز والشروع في قتل آخرين بعد قيامه هو وآخرون بإطلاق الأعيرة النارية من فرد خرطوش كان بحوزتهم في مشاجرة بمصر القديمة، وعلى الرغم من أنه حاول الهرب إلا أنه وقع فى قبضة الشرطة، لكنه أنكر ما حدث، قبل أن يعترف عليه أحد زملائه ممن شاركوا معه فى الحادث.

سيارته "البنتلي"

حازت سيارته "البنتلي" التى حصل عليها بعد تسجيله هدف التتويج في لقاء النصر بالدور النهائي ببطولة كأس ولي العهد السعودي، من أحد أعضاء الشرف بناديه الأضواء لتصبح في وقت قصير حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

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السيارة الفارهة كانت محط جدل بين الجمهور لا سيما الإعلامي عادل التويجري، الذي عبر عن استيائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "فريق الاتحاد لديه مشاكل بالرواتب وقضايا خارجية في الفيفا، إذا كان هناك هدايا بنتلي فلا تقنعني أنه يغرق بالديون، هناك 11 لاعبا اتحادياً في الملعب وكلهم كانوا مميزين، أين السيارات لهم؟".

ظهوره مع الراقصة روكسان

آثار أيضًا جدلا بظهوره مع الراقصة روكسان فى أحد الملاهى الليلية على ظهر مركب سياحى، مما أثار وقتها العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن اللاعب كان يقضى فترة إجازة بالقاهرة قبل ساعات من إعلان قائمة المنتخب الأول لكرة القدم.

حقيقة تناوله "الخمور"

أنتشرت له أيضًا صورة أثناء احترافة في نادي جرازسهوبرز السويسري، وهو يحمل كأساً من الخمر خلال احتفالات اللاعب بأعياد الميلاد مع زملائه بالفريق، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقه التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار غضبه وعلق خلال أحد التصريحات الصحفية قائلًا: "لم أتناول شرب الخمور مطلقاً، وما أحمله مشروب عادي".

وتابع: "طوال حياتي لم أتناول شرب الخمور، ولن أفعلها بكل تأكيد، والنادي سيضع بيانًا على صفحته الرسمية لتوضيح الأمر".