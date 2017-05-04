«رجل أعمال إسرائيلي وتقليد أنغام».. أزمات كادت تعصف بنانسي عجرم

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على الرغم من حرصها طوال مشوارها الفني على أن تبتعد قدر الإمكان عن المشاكل، إلا أنها في الفترة الأخيرة واجهتها العديد من الأزمات، لكنها كانت تخرج تواجهها بكل شجاعة وتوضح حقيقة الموقف، هي الفنانة نانسي عجرم التى نستعرض أبرز أزماتها التى تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة خلال التقرير التالى.

أزمة كبيرة واجهتها الفنانة نانسي عجرم لأول مرة في تاريخها بعدما قرر الفنان فهد الكبيسي اتخاذ إجراء قانوني ضدها بعدما تبين أن مطلع أغنيتها الجديدة "خراب بيوت" هو نفس مطلع أغنيته "بعيد الشر" التي قدمها عام 2012، حيث نشر "الكبيسي" تغريدة له على "تويتر" يعلن فيها عن نيته مقاضاة من سرق أغنيته وأنه لن يتنازل عن حقه الأدبي.

الغريب في الأمر أن الفنانة نانسي عجرم نفت كل ذلك وأجابت خلال لقائها مع مذيع "ET بالعربي"، بأنها لا تعلم شيئا عنه وأنها فقط قامت بشراء الأغنية من زياد برجي ولم تعرف أكثر من هذا، ولكن في نفس اللقاء كذبها الملحن زياد برجى وقال إن نانسي تعلم الموضوع بالكامل وأنه عندما عرض عليها الأغنية أخبرها بأن المطلع ليس له وأنها طلبت منه أن يستكمل الأغنية وأنها اتخذت إذنا شفهيا من صاحب الاغنية وأنه محمي أخلاقيا.



واجهت نانسي عجرم أيضًا أزمة كبيرة بعد تداول صورة لها مع رجل أعمال إسرائيلى عند تواجدها فى قبرص، حيث انهالت عليها التعليقات باتهامها بالتطبيع مع العدو الصهيونى.

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وهو الأمر الذي جعلها ترد عبر حسابها الشخصي على "تويتر" وتقول: "وطنيتى وهويتى اللبنانية والعربية فوق كل اعتبار، ولا أسمح لمطلق إنسان حتى بمحاولة الاقتراب منها".

وتابعت: "نتواجد فى مطارات العالم يومياً ويقترب منا معجبون لالتقاط صور معنا دون أن نسأل عن هوياتهم وجنسياتهم ومعتقداتهم".

أزمة أخرى تعرضت لها بعد طرحها فيديو كليب "حاسة بيك"، وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد، حدثت حوله الكثير من المشاكل، كان أبرزها اتهام البعض لها بمحاولة تقليد الفنانة أنغام فقال البعض إن الفكرة مستنسخة عن فيديو كليبها الأخير والذى يحمل اسم "أهي جت".

لم يقتصر الأمر هنا فقط ولكن الكليب أثار غضب الشاعر خالد عز الدين، بسبب وضع المخرجة اسمها بشكل رئيسي وواضح، بينما وضعت اسمه بخط صغير، وعبر عن غضبه على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "ليه يارب مخلقتنيش مخرجة، بصراحة قلة فهم وعقل وتهميش لفريق العمل من شاعر وملحن وموزع، هما اصلاً سبب في وجود التراك اللي اخرجتيه وحاطه اسمك بالبنط العريض عليه".