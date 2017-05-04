إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية

"احنا زي بعض".. سر جملة أغضبت رئيس محكمة متهم بقتل مُجند مدينة نصرإقرأ المزيد 49,442

عروس تطلب الخلع: صفعني لأنني قبلت ابن خالتي الشاب.. غيرته لا تحتملإقرأ المزيد 36,230