أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالصور || "نخلة " تثير الرعب بالفيوم

Google+ Print
بالصور || "نخلة " تثير الرعب بالفيوم بالصور || "نخلة " تثير الرعب بالفيوم

أثارت "نخلة" بمدخل السوداتى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، نوعا من الخرافات والدجل بين بعض الأهالى الذين أشاعوا أن رجلا يظهر مساء كل يوم عليها.
 
وعن قصة النخلة، يقول وليد أبو سريع مقرر اللجنة الثقافية بحزب المصريين الاحرار بالفيوم، إن "النخلة المعجزة" كما يسمونها بعض البسطاء من المواطنين، قام بزراعتها منذ سنوات العاملون بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة إطسا، وفوجئنا بتجمع العشرات من الشباب والاهالي ليلا حول النخلة فى إنتظار ظهور صورة الرجل الذى شاهده البعض من قبل - على حد قولهم -.
 
ويضيف أبو سريع ساخرا «أخشى أن يقيم الاهالى مقاما أسفل النخلة ويطلقون عليه مقام أبو نخلة».
 
بدوره قال أحمد ربيع الامين العام للحزب: «يبدو أن بعض الناس حدثت لهم نوبات إضطراب عقلي بسبب غلاء الأسعار، فخُيلت لهم صور أشخاص على الأشجار والنخيل».
 
وأكد الدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يشاهد أح مثل هذه الخرافات أو ظهور صورة رجل على النخلة.
صورة الرجل بحسب زعم الأهالي
"نخلة " تثير الرعب بالفيوم .. صور
 

 

المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار