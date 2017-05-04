بالصور || "نخلة " تثير الرعب بالفيوم

سمر العشري

أثارت "نخلة" بمدخل السوداتى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، نوعا من الخرافات والدجل بين بعض الأهالى الذين أشاعوا أن رجلا يظهر مساء كل يوم عليها.

وعن قصة النخلة، يقول وليد أبو سريع مقرر اللجنة الثقافية بحزب المصريين الاحرار بالفيوم، إن "النخلة المعجزة" كما يسمونها بعض البسطاء من المواطنين، قام بزراعتها منذ سنوات العاملون بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة إطسا، وفوجئنا بتجمع العشرات من الشباب والاهالي ليلا حول النخلة فى إنتظار ظهور صورة الرجل الذى شاهده البعض من قبل - على حد قولهم -.

ويضيف أبو سريع ساخرا «أخشى أن يقيم الاهالى مقاما أسفل النخلة ويطلقون عليه مقام أبو نخلة».

بدوره قال أحمد ربيع الامين العام للحزب: «يبدو أن بعض الناس حدثت لهم نوبات إضطراب عقلي بسبب غلاء الأسعار، فخُيلت لهم صور أشخاص على الأشجار والنخيل».

وأكد الدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يشاهد أح مثل هذه الخرافات أو ظهور صورة رجل على النخلة.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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