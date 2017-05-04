أحمد سعد يتخلى عن شقيقه من أجل سمية الخشاب و100 ألف جنيه

سمر العشري

أثارت شائعات خبر زواج المطرب أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب جدلاً واسعاً خلال اليوميين الماضيين، وهو ما دفع "سعد" و"سمية" للخروج عن صمتهما.

سعد والخشاب قاما بنفي الأخبار المتداولة على طريقتهم الخاصة، حيث قام "سعد" بنشر عدة صور وفيديو من كواليس الأغنية التي تجمعه بها وتم تسجيلها داخل الأستوديو، والتي اتضحت أنها كانت مجرد دعاية لمسلسل "الحلال"، الذي تقوم ببطولته "الخشاب"، ومن المقرر أن تنافس به خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وقال مصدر خاص لـ"دوت مصر "، إن الثنائي انتهي من تسجيل أغنية تتر المسلسل أول أمس في تمام الساعة الواحدة صباحاً، والتي تحمل عنوان "بالحلال"، مضيفاً أنهما قاما بتسجيلها معاً في استوديو الموزع أشرف البرنس المتواجد في حي شبرا.

وأكد المصدر، أن "سعد" بالفعل وقع تعاقدا مع المنتج محمد فوزي على تسجيل تتر مسلسل "الدولي"، وحصل منه على مقدم مالي بقيمة 50 ألف، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق المبرم بينهما، مشيراً إلى أنه أيضاً عرض عليه غناء تتر مسلسل "أيام حسن الغريب"- الذي يقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد- مقابل 200 ألف جنيه، إلا أن عرض المنتج صادق الصباح لـ"سعد" كان مغرياً، حيث عرض عليه 300 ألف جنيه مقابل مشاركة "سمية" غناء تتر المسلسل.

وتابع: " أن "الخشاب" كانت متزوجة من طيار مصري مستقر في لبنان، إلا أنها انفصلت عنه منذ 8 أشهر، وجمعت بينها وبين "سعد" علاقة عاطفية خلال الفترة الماضية، ولكنهما لم يتزوجا كما تردد خلال الأيام الماضية.

المصدر : دوت مصر



شبكةعيونالإخبارية

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